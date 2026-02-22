Yamal pod ścisłą kontrolą. Barcelona wdrożyła specjalną procedurę

Lamine Yamal, ze względu na trwający już Ramadan, nie może pić oraz jeść od świtu do zmierzchu. Dlatego też Barcelona przygotowała specjalny plan dla Hiszpana i ściśle kontroluje jego zdrowie, o czym rozpisuje się "Mundo Deportivo".

Barcelona ze specjalnym nadzorem dla Yamala

Lamine Yamal to bez dwóch zdań jeden z najlepszych graczy obecnie w Europie. Właściwie można powiedzieć, że gdy Hiszpan jest w formie, to na Starym Kontynencie nie ma sobie równych. W ostatnim czasie różnie jednak bywa z jego dyspozycją i z pewnością w najbliższych dniach i tygodniach nie poprawi tego Ramadan. Do drugiej połowy marca bowiem Yamal nie będzie mógł spożywać pokarmów oraz przyjmować napojów od świtu do zachodu słońca.

To naturalnie tradycyjna forma postu dla muzułmanów, a Yamal jest praktykujący religijnie. Powoduje to oczywiście pewne komplikacje w przygotowaniu do meczy i dlatego też Barcelona wdrożyła specjalną procedurę, o której pisze „Mundo Deportivo”. Mianowicie Lamine Yamal znajduje się pod ścisłą kontrolą sztabu medycznego i dietetyków Dumy Katalonii, którzy na bieżąco analizują jego zdrowie. Poza tym przygotowano specjalny plan jedzenia oraz uzupełniania elektrolitów w nocy, tak, aby skrzydłowy był gotowy do gry. Jak donoszą dziennikarze, sam gwiazdor dobrze znosi tę sytuację.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył 15 goli oraz zanotował 13 asyst. Na początku sezonu jednak zmagał się z problemami zdrowotnymi, dlatego też jego forma była daleka od idealnej. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 18-latka z Hiszpanii na 200 milionów euro.

