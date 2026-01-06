Yamal nie trenował przed Superpucharem. Barcelona odpowiada

Lamine Yamal wzbudził niepokój w Barcelonie na dzień przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii. Według Sportu skrzydłowy nie trenował z zespołem, ale klub uspokaja i zakłada jego pełną gotowość.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal zdrobnymi problemami zdrowotnymi

Lamine Yamal nie wziął udziału w rozgrzewce podczas ostatniego treningu przed starciem z Athletikiem. Sytuacja od razu przyciągnęła uwagę, bo to jedyna sesja przed meczem w Dżedda. Zawodnik pozostał w siłowni i realizował indywidualny program regeneracyjny.

Według informacji Sportu absencja nie ma poważnego podłoża. Sztab zdecydował się na ostrożność i kontrolę obciążeń. Barcelona przekazuje, że piłkarz powinien być gotowy do gry w środowym półfinale z Athletic Club.

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich dniach. Lamine Yamal opuścił jeden z treningów przed derbami z Espanyolem. Ostatecznie wyszedł wtedy na boisko i był jednym z najlepszych zawodników spotkania, co tylko wzmocniło zaufanie do przyjętej metody.

Mecz półfinałowy Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany w środę o 20:00 na stadionie King Abdullah Sports City. Trener Hansi Flick potwierdził, że liczy na Yamala. Jednocześnie zaznaczył, że jedynymi nieobecnymi pozostają Gavi oraz Christensen.

Szkoleniowiec odniósł się też do sytuacji kadrowej. Zapowiedział, że Ronald Araujo nie zagra w pierwszym meczu turnieju. Barcelona przyjechała do Dżedda z 24 piłkarzami, ale do protokołu meczowego trafi tylko 22. Najbardziej prawdopodobne jest, że poza kadrą znajdzie się właśnie Araujo oraz jeden z młodych zawodników.

