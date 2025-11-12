Yamal nie będzie grał w Hiszpanii przez ponad pół roku. Długa przerwa

Lamine Yamal będzie pauzował w reprezentacji Hiszpanii przez ponad pół roku. Gwiazdor Barcelony może wrócić na potencjalny mecz z Argentyną - poinformowało Mundo Deportivo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal opuścił reprezentację Hiszpanii na kilka miesięcy

Lamine Yamal nie zagra w reprezentacji Hiszpanii przez ponad pół roku. Skrzydłowy Barcelony został wykluczony ze zgrupowania z powodu kontuzji, która od kilku tygodni uniemożliwia mu normalne treningi. Jak informuje Mundo Deportivo, jego przerwa od gry w narodowych barwach potrwa co najmniej do marca 2026 roku.

Ostatni raz Yamal wystąpił w drużynie Luisa de la Fuente we wrześniu. Już wtedy sztab medyczny Barcelony zalecał ograniczenie jego aktywności, jednak zawodnik chciał pomóc reprezentacji. W październiku nie został powołany z powodu nasilającego się bólu, a teraz po ostatnich konsultacjach medycznych w klubie podjęto decyzję o kolejnej przerwie. Oznacza to, że ominą go listopadowe mecze eliminacji do mistrzostw świata z Gruzją i Turcją.

Hiszpania jest blisko zapewnienia sobie pierwszego miejsca w grupie, co pozwoliłoby jej uniknąć baraży. W takim przypadku w marcu 2026 roku może dojść do wyjątkowego spotkania, a mianowicie meczu o trofeum Finalissima z Argentyną. To właśnie wtedy Yamal mógłby wrócić do kadry i stanąć naprzeciw Lionela Messiego.

Na razie młody zawodnik ma skupić się na rehabilitacji i stopniowym powrocie do formy w Barcelonie. Klub chce, by Yamal wrócił do pełni zdrowia przed końcówką roku, dlatego jego udział w meczach reprezentacji został całkowicie wykluczony.