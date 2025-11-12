Yamal nie będzie grał w Hiszpanii przez ponad pół roku. Długa przerwa

08:05, 12. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Mundo Deportivo

Lamine Yamal będzie pauzował w reprezentacji Hiszpanii przez ponad pół roku. Gwiazdor Barcelony może wrócić na potencjalny mecz z Argentyną - poinformowało Mundo Deportivo.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal opuścił reprezentację Hiszpanii na kilka miesięcy

Lamine Yamal nie zagra w reprezentacji Hiszpanii przez ponad pół roku. Skrzydłowy Barcelony został wykluczony ze zgrupowania z powodu kontuzji, która od kilku tygodni uniemożliwia mu normalne treningi. Jak informuje Mundo Deportivo, jego przerwa od gry w narodowych barwach potrwa co najmniej do marca 2026 roku.

Ostatni raz Yamal wystąpił w drużynie Luisa de la Fuente we wrześniu. Już wtedy sztab medyczny Barcelony zalecał ograniczenie jego aktywności, jednak zawodnik chciał pomóc reprezentacji. W październiku nie został powołany z powodu nasilającego się bólu, a teraz po ostatnich konsultacjach medycznych w klubie podjęto decyzję o kolejnej przerwie. Oznacza to, że ominą go listopadowe mecze eliminacji do mistrzostw świata z Gruzją i Turcją.

Hiszpania jest blisko zapewnienia sobie pierwszego miejsca w grupie, co pozwoliłoby jej uniknąć baraży. W takim przypadku w marcu 2026 roku może dojść do wyjątkowego spotkania, a mianowicie meczu o trofeum Finalissima z Argentyną. To właśnie wtedy Yamal mógłby wrócić do kadry i stanąć naprzeciw Lionela Messiego.

Na razie młody zawodnik ma skupić się na rehabilitacji i stopniowym powrocie do formy w Barcelonie. Klub chce, by Yamal wrócił do pełni zdrowia przed końcówką roku, dlatego jego udział w meczach reprezentacji został całkowicie wykluczony.

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Lewandowski przejdzie na emeryturę?! Zahavi mówi wprost
Wojciech Szczęsny
Garcia wrócił do treningów. Nagranie ujawniło, jak zareagował Szczęsny
Hansi Flick
Flick przyspiesza powrót gwiazdy. Lekarze Barcelony apelują o ostrożność