Lamine Yamal zmaga się z problemami zdrowotnymi i czeka go dłuższa pauza. Lekarz federacji hiszpańskiej w rozmowie z serwisem Culemania powiedział, że mogą to być nawet cztery tygodnie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal może pauzować nawet cztery tygodnie. Powrót się oddali?

Lamine Yamal zmaga się z problemami zdrowotnymi, które wykluczyły go już z kilku spotkań FC Barcelony. Jak informuje serwis Culemania, sytuacja może być poważniejsza, niż początkowo zakładano. Lekarz federacji hiszpańskiej ocenił, że przerwa skrzydłowego może potrwać nawet miesiąc.

18-latek od powrotu ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii narzeka na dolegliwości w okolicy spojenia łonowego. Ten uraz sprawił, że opuścił już mecz Ligi Mistrzów z Newcastle, a także ligowe starcia w Hiszpanii. Pierwotnie przewidywano, że wróci do gry w drugiej połowie września, jednak prognozy stają się coraz mniej optymistyczne.

Victor Lainez, a więc lekarz cytowany przez serwis Culemania, podkreślił, że urazy tego typu wymagają czasu i zbyt szybki powrót mógłby tylko pogłębić problem. W konsekwencji Yamal ma nie zagrać także w pojedynkach z Getafe oraz Realem Oviedo, a jego udział w meczach z Realem Sociedad, PSG i Sevillą stoi pod poważnym znakiem zapytania.

Barcelona nie zamierza ryzykować zdrowiem swojej gwiazdy. Niemniej jednak w klubie liczą, że nastolatek odzyska pełną sprawność przed kluczowym starciem Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Fani Dumy Katalonii muszą przygotować się na dłuższą przerwę swojego ulubieńca.