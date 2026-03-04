Yamal krytykuje kolegę z drużyny. Ogromny problem w Barcelonie

Lamine Yamal jest jednym z najgłośniejszych krytyków Joao Cancelo w Barcelonie - ujawnia portal "El Nacional". Błyskotliwy skrzydłowy uważa, że Portugalczyk ogranicza jego możliwości na boisku.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Joao Cancelo krytykowany przez Lamine’a Yamala

Lamine Yamal jest największą gwiazdą Barcelony. Pomimo młodego wieku rozegrał już 141 meczów w barwach Dumy Katalonii. We wtorkowym spotkaniu półfinałowym Pucharu Króla Katalończykom nie udało się odwrócić losów dwumeczu z Atletico Madryt, choć wygrali na Camp Nou (3:0). W pierwszym meczu Rojiblancos zwyciężyli jednak (4:0).

W zimowym oknie transferowym do Blaugrany trafił Joao Cancelo, który został wypożyczony z saudyjskiego Al-Hilal. 31-letni Portugalczyk jest naturalnym prawym obrońcą, ale w ostatnich starciach często występuje na lewej flance. Okazuje się, że jego obecność na boisku wpływa na komfort gry Yamala.

Według hiszpańskiego serwisu „El Nacional”, nie wszyscy zawodnicy Barcelony są przekonani, że Cancelo idealnie pasuje do systemu drużyny. Wśród krytyków znajduje się właśnie Yamal, który nie czuje się komfortowo dzieląc prawą flankę z Portugalczykiem. Cancelo ma tendencję do schodzenia do środka i przejmowania piłki w ataku, co wyraźnie ogranicza szerokość gry Yamala.

Skrzydłowy potrzebuje przestrzeni oraz regularnych pojedynków jeden na jednego, by rozwijać ofensywne akcje. Kiedy Cancelo przesuwa się do środka lub przejmuje kontrolę nad piłką, wpływ Yamala na grę zostaje ograniczony. Dlatego obecność Julesa Kounde na prawej flance sprawdza się znacznie lepiej.

Pod wodzą Hansi Flick Barcelona obecnie prowadzi w tabeli La Liga i ma cztery punkty przewagi nad Realem Madryt, który w 26. kolejce niespodziewanie przegrał z Getafe (0:1) na Santiago Bernabeu.