Yamal i Raphinha są kluczem do tego planu Flicka

Hansi Flick chce zrealizować ambitny plan jeszcze przed końcem 2025 roku. Jak przekazał hiszpański AS, kluczem do sukcesu mają być Lamine Yamal oraz Raphinha.

Mohammed Hammou / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce wyrwać Realowi pozycję lidera

Hansi Flick od dawna czekał na moment, w którym znów będzie miał pełen dostęp do swoich najważniejszych zawodników. Jeszcze niedawno musiał radzić sobie bez Lamine Yamala, Raphinhi, Joana Garcii i Pedriego. Każda z tych absencji mocno odbijała się na grze Barcelony. Teraz sytuacja zaczyna się odwracać, a niemiecki trener widzi w tym idealną okazję, by wrócić do walki o pierwsze miejsce w tabeli.

Najważniejsze dla Flicka jest to, że Yamal i Raphinha znów mają być do jego dyspozycji od pierwszego meczu po przerwie reprezentacyjnej. Yamal przeszedł ostatnio zabiegi, który ma uśmierzyć ból, a Brazylijczyk ponad miesiąc wracał do pełni sił. Do tego dochodzi Joan Garcia, którego powrót ma dać spokój w bramce. W Barcelonie nie ukrywają, że Wojciech Szczęsny przeżywa trudniejszy okres, więc powrót Hiszpana jest traktowany jak kluczowy element układanki.

Optymizm w klubie budzi także terminarz. Barcelona rozegra trzy kolejne mecze u siebie, a Real Madryt wszystkie na wyjeździe. Wydaje się, że to dobry moment, by odrobić trzy punkty straty w najbliższych kolejkach. Zwłaszcza że Real zaczyna gubić punkty.

Flick liczy, że będzie mógł wejść w 2026 rok z nową energią i ponownie zająć pozycję lidera. W Lidze Mistrzów jego cele są na razie spokojniejsze, ale mecz z Chelsea na Stamford Bridge ma pokazać, czy Barcelona jest w stanie wykonać jeszcze jeden krok i wrócić do czołówki także w Europie.