Yamal dostał ostrzeżenie. Flick nie będzie tego dłużej tolerować

13:26, 24. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  DonBalon.com

Lamine Yamal stracił bardzo dobrą relację z trenerem Flickiem, o czym donosi serwis "DonBalon.com". Hiszpan mało angażuje się w grę obronną, choć szkoleniowiec cały czas go o to prosi.

Lamine Yamal
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal musi więcej dawać od siebie w defensywie, tego wymaga Hansi Flick

Lamine Yamal to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych piłkarzy obecnie w Europie. Ten niezwykle utalentowany nastolatek kapitalnie radzi sobie w ofensywie i właściwie zawsze, gdy ma piłkę przy nodze, można spodziewać się po nim czegoś niezwykłego. Wiadomo jednak także, że w ostatnim czasie gwiazdor FC Barcelony wzbudza wiele kontrowersji i sporo się o nim mówi w mediach.

Wystarczy tylko wspomnieć jako ostatni wywiad, w którym dość mocno – mówiąc kolokwialnie – podpalił atmosferę przed niedzielnym El Clasico. Poza tym kibice coraz więcej mówią także o jego życiu prywatnym, a z szatni dochodzą niepokojące informacje. Według wieści przekazanych przez serwis „DonBalon.com”, Lamine Yamal nie może utrzymać odpowiedniej dyscypliny i popadł w pewnego rodzaju konflikt z trenerem.

Chodzi bowiem o fakt, że Yamal nie przestrzega już tak bardzo rygorystycznie niektórych zasad Hansiego Flicka, który na tym punkcie jest niezwykle uczulony. Tym samym stracił świetną relację, którą miał z Niemcem. Jednym z powodów jest jego zaangażowanie w grę obronną, gdzie skrzydłowy często nie jest wystarczająco aktywny. Dlatego też szkoleniowiec Barcelony poprosił Yamala kolejny raz, aby ten skupił się także na tym aspekcie w najbliższym czasie. Tego wymaga dobro drużyny, co dla trenera jest najważniejsze.

