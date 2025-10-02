Yamal dostał ostrzeżenie! Flick ma konkretne oczekiwania

Lamine Yamal otrzymał pochwałę, ale jednocześnie ostrzeżenie. Hansi Flick przekazał mu, że sam talent nie wystarcza. Trener wymaga od niego większego zaangażowania w obronie - informuje Mundo Deportivo.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Flick udzielił mu ostrzeżenia, Yamal musi się poprawić w obronie

Hansi Flick kiedy trzeba, potrafi pochwalić, ale nie ma problemów z tym, aby otwarcie skrytykować bądź udzielić ostrzeżenia, gdy coś jest nie tak. Ostatnio docenił jednego ze swoich piłkarzy, jednocześnie przypominając mu, że sam talent to za mało, aby osiągnąć sukces.

Tym zawodnikiem jest Lamine Yamal, lecz szkoleniowiec nie jest zwolennikiem przesadnego wychwalania jego umiejętności. Podczas jednej z konferencji prasowych stwierdził, że 18-latek to wyjątkowy gracz, ale Barcelona ma wielu takich piłkarzy. Dodatkowo przypomniał mu, że musi pozostać w pełni skupiony na ciężkiej pracy i przyłożyć większą uwagę do gry w obronie.

„Aby wejść na kolejny poziom, trzeba włożyć w to ciężką pracę. Sam talent nie wystarczy. Nie chodzi tylko o grę z piłką, ale także o większe zaangażowanie w obronie. Tego oczekujemy od każdego zawodnika, nie tylko od niego” – mówił Hansi Flick.

Lamine Yamal przez ostatnie dwa tygodnie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Przez co opuścił cztery spotkania. Do gry wrócił w poprzedni weekend, notując asystę w starciu z Realem Sociedad. W środę pełne 90 minut rozegrał przeciwko PSG w Lidze Mistrzów. Łącznie w bieżącym sezonie ma na swoim koncie 2 gole i 4 asysty w 5 meczach we wszystkich rozgrywkach.