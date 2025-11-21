Yamal dostał niezrozumiałe przyzwolenie od ojca. Barcelona w szoku

Ojciec Lamine'a Yamala nie widzi problemu w regularnym imprezowaniu syna - poinformował Don Balon. Barcelona jest bardzo niezadowolona z jego postawy.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ojciec Lamine'a Yamala

Barcelona niezadowolona z postawy ojca Lamine Yamala

W Barcelonie znów zrobiło się głośno o Lamine Yamalu, ale tym razem nie przez jego grę. Klub jest coraz bardziej sfrustrowany tym, co dzieje się poza boiskiem, a największe zdziwienie budzi postawa ojca piłkarza. Serwis Don Balon poinformował, że Mounir Nasraoui nie powstrzymuje syna przed nocnymi wyjściami i w ten sposób daje synowi przyzwolenie na imprezowanie.

Hiszpańskie media podają, że Yamal bawił się w klubach w czwartek i w niedzielę do wczesnych godzin porannych. Najpierw był w Luz de Gas, a potem w jednym z lokali przy ulicy Tuset. Towarzyszył mu stały krąg znajomych, a cała grupa bawiła się w prywatnej loży VIP. W Barcelonie uważają, że takie zachowanie nie przystaje piłkarzowi pierwszego składu, zwłaszcza jeśli dopiero co skończył 18 lat.

Problem dodatkowo rośnie, bo Yamal wraca do zdrowia po pubalgii, a to kontuzja wymagająca spokoju i dużej dbałości o organizm. Gdy Barcelona widzi, że zawodnik spędza noce w klubach, a ojciec nie reaguje, cierpliwość zaczyna się kończyć.

Według mediów działacze są już zmęczeni całą sytuacją. Oczekują, że ojciec spróbuje wpłynąć na syna i choć formalnie Yamal może robić, co chce, klub liczy na większą odpowiedzialność. W szeregach Barcelony rośnie przekonanie, że bez wyciągnięcia konsekwencji ta historia będzie się tylko powtarzać.