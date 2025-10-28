Yamal chce kupić dom byłego piłkarza Barcelony. Kwota zwala z nóg!

Lamine Yamal chce kupić dom, w którym wcześniej mieszkał Gerard Pique i Shakira. Jak informuje serwis El Pais nieruchomość kosztuje aż 11 milionów euro. Gwiazdor FC Barcelony chce przekształcić dom rodzinny w nowoczesny i bezpieczny obiekt dla sportowca.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal planuje zakup domu Pique i Shakiry za 11 mln euro

Lamine Yamal w ostatnich dniach był na ustach nie tylko Hiszpanii, ale całego piłkarskiego świata. Wszystko przez El Clasico, które odbyło się w ubiegłą niedzielę. O nastolatku mówi się raczej negatywnie, ponieważ po pierwsze negatywnie wypowiedział się na temat Realu Madryt, a po drugie zaprezentował się bardzo słabo w ostatnim klasyku. Co więcej, chodzą plotki, że ma problem w szatni Barcelony.

Nowe informacje dot. 18-latka, aczkolwiek niezwiązane ze sportem przekazał serwis El Pais. Ich zdaniem Lamine Yamal przymierza się do zakupu nowego domu. Źródło sugeruje, że jego celem jest zakup nieruchomości, w jakiej w przeszłości mieszkali Gerard Pique i Shakira.

Nieruchomość znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych, a zarazem prywatnych dzielnic w Barcelonie. Powierzchnia całego kompleksu to ponad 2000 metrów kwadratowych. Koszt zakupu nowego domu ma wynieść aż 11 milionów euro.

W skład nieruchomości wchodzi dom główny oraz dwa osobne budynki, w których znajduje się siedem sypialni na trzech piętrach, dwie łazienki oraz kilka tarasów. Ponadto dom ma basen otwarty i kryty, siłownię, kort tenisowy, salę kinową, pokój gier i studio nagrań.

Yamal po dokonaniu transakcji chciałby przekształcić nieruchomość z domu rodzinnego na najnowocześniejszy, a zarazem bezpieczny dom dla sportowca.