Xavi wybrał skład na mecz z Betisem. 16-latek zadebiutuje w La Liga

Betis – Barcelona to ciekawie zapowiadający się pojedynek niedzielnej odsłony zmagań La Liga

W meczu na Estadio Benito Villamarin pierwszy ligowy mecz w barwach gości zaliczy Pau Cubarsi

16-letni defensor zadebiutował już w seniorskiej ekipie FCB, ale tylko w Pucharze Hiszpanii

Betis – Barcelona. 16-latek przed trudnym zadaniem

Real Betis – FC Barcelona to pojedynek 21. serii zmagań La Liga. Gospodarze aktualnie plasują się na 9. miejscu w tabeli, natomiast Blaugrana zajmuje 4. lokatę. Strata Dumy Katalonii do liderującej Girony to osiem punktów. Rewelacja tego sezonu rozegrała jeden mecz więcej.

W niedzielę Barca odwiedzi Estadio Benito Villamarin, które w trwających rozgrywkach pozostaje niezdobytą twierdzą. Kogo w bój posłał Xavi? Szkoleniowiec gości zdecydował się na niezwykle interesujący ruch – ligowy debiut w seniorskiej drużynie FCB zaliczy Pau Cubarsi. 16-latek w czwartek rozegrał 45 minut w pucharowej potyczce z Unionistas de Salamanca. W meczu z Betisem stworzy duet środkowych obrońców z Ronaldem Araujo.

Betis: Silva – Bellerin, Pezzella, Sokratis, Abner – Johnny, Isco, Roca – Luiz Henrique, Willian Jose, Diao

FC Barcelona: Pena – Balde, Cubarsi, Araujo, Kounde – Pedri, Gundogan, de Jong – Torres, Lewandowski, Yamal