Xabi Alonso zabrał głos po rozstaniu z Realem Madryt

Real Madryt pożegnał się z Xabim Alonso po nieco ponad półrocznej współpracy. 44-letni Hiszpan zabrał głos w sprawie zakończenia tego etapu jego kariery trenerskiej.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso: Trenowanie Realu było zaszczytem i odpowiedzialnością

Xabi Alonso w czerwcu 2025 roku objął stanowisko trenera Realu Madryt, zastępując Carlo Ancelottiego na ławce szkoleniowej ekipy Królewskich. Po pełnym sukcesów okresie pracy w Bayerze Leverkusen wydawało się, że 44-letni Hiszpan jest idealnym kandydatem do prowadzenia zespołu Los Blancos. Rzeczywistość okazała się jednak inna, a współpraca obu stron zakończyła się po nieco ponad pół roku. Wczoraj stołeczny klub oficjalnie potwierdził rozstanie z dotychczasowym menedżerem.

Alonso zabrał głos po zakończeniu tego rozdziału swojej kariery trenerskiej. – Ten etap zawodowy dobiegł końca i nie potoczył się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Trenowanie Realu Madryt było zaszczytem oraz ogromną odpowiedzialnością. Dziękuję klubowi, zawodnikom, a przede wszystkim kibicom za zaufanie i wsparcie. Odchodzę z szacunkiem, wdzięcznością oraz dumą, że dałem z siebie wszystko – napisał szkoleniowiec w mediach społecznościowych.

Xabi Alonso poprowadził Real Madryt w 34 spotkaniach, z których 24 wygrał, 4 zremisował i 6 przegrał. Czara goryczy przelała się po porażce z Barceloną 2:3 w finale Superpucharu Hiszpanii. Dodatkowo media donosiły o napiętych relacjach trenera z takimi gwiazdami jak Vinicius Junior czy Jude Bellingham. Na razie nie wiadomo, jaki będzie kolejny krok Alonso, choć już pojawiają się spekulacje łączące go z Liverpoolem czy Manchesterem United.