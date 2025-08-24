Xabi Alonso namieszał. Odważne decyzje trenera Realu Madryt

Real Madryt zmierzy się z Realem Oviedo w meczu 2. kolejki La Ligi. Poznaliśmy już wyjściowe jedenastki na to spotkanie. Xabi Alonso postawił na Franco Mastantuono, Rodrygo Goesa czy Daniego Carvajala, a Vinicius Junior oraz Trent Alexander-Arnold rozpoczną na ławce rezerwowych. To odważne decyzje hiszpańskiego szkoleniowca.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Oviedo – Real Madryt. Vinicius rozpocznie na ławce rezerwowych

Dziś późnym wieczorem odbędzie się bardzo interesujące spotkanie w ramach 2. kolejki La Ligi. Real Madryt udał się na wyjazd do Asturii, by zmierzyć się z tamtejszym Realem Oviedo. Królewscy stają przed obowiązkiem odniesienia zwycięstwa, aby odpowiedzieć na wczorajszą wygraną Barcelony z Levante (3:2) oraz utrzymać kontakt z odwiecznym rywalem w ligowej tabeli. Fani madryckiego giganta liczą, że ich ulubieńcy pokażą dużo lepszą skuteczność niż w inauguracyjnej serii gier i pewnie sięgną po komplet punktów.

Tuż przed premierowym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe jedenastki obu drużyn. Trener Realu Madryt, Xabi Alonso, dokonał kilku niespodziewanych wyborów. Od pierwszej minuty zagrają m.in. Franco Mastantuono, Rodrygo Goes oraz Dani Carvajal, natomiast na ławce rezerwowych pozostaną Vinicius Junior czy Trent Alexander-Arnold. Decyzje szkoleniowca mogą zaskakiwać, ale mają swoje uzasadnienie – zarówno brazylijski skrzydłowy, jak i angielski wahadłowy nie prezentowali ostatnio optymalnej dyspozycji.

Starcie Realu Oviedo z Realem Madryt rozpocznie się punktualnie o 21:30. Tak późna pora rozgrywania spotkań w Hiszpanii wynika z panujących upałów, które w ciągu dnia uniemożliwiają grę w komfortowych warunkach. Kibice w Polsce będą mogli obejrzeć transmisję z tego meczu na antenie Eleven Sports 1, gdzie przed mikrofonami usiądą Eryk Szpruch oraz Marcin Gazda. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas emocjonujące widowisko, w którym zespół ze stolicy kraju nie może pozwolić sobie na potknięcie.

Składy na spotkanie Realu Oviedo z Realem Madryt

Real Oviedo: Escandell – Luengo, Costas, Calvo, Alhassane – Kwasi Sibo – Vidal, Ilić, Dendoncker, Chaira – Rondon

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Guler, Valverde – Mastantuono, Mbappe, Rodrygo