Xabi Alonso trenerem Realu Madryt. Tak przywitał się z kibicami

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Czuję się, jakbym narodził się na nowo – powiedział Xabi Alonso

Real Madryt w poniedziałek w południe przedstawił nowego trenera. Od teraz za wyniki zespołu odpowiadać będzie Xabi Alonso. Hiszpan podpisał z klubem trzyletni kontrakt, kończąc tym samym pracę w Bayerze Leverkusen. Na ławce trenerskiej zadebiutuje już niebawem, ponieważ w połowie czerwca rozpoczną się Klubowe Mistrzostwa Świata.

Zanim jednak Xabi Alonso zabierze się do pracy, wziął udział w konferencji prasowej. Podczas specjalnej uroczystości przywitał się z kibicami Los Blancos. Nie zapomniał również o podziękowaniach dla Carlo Ancelottiego, który w przeszłości był jego trenerem.

– To dla mnie niesamowicie wyjątkowy dzień. Przez całe życie będę obchodził rocznicę tego dnia. To mój dom. Czuję się, jakbym narodził się na nowo. Florentino, dziękuje, że obdarzyłeś mnie zaufaniem. Zanim zaczniemy mówić o nowej erze, musimy podziękować za poprzednią. Chcę złożyć podziękowania mojemu poprzednikowi, mojemu trenerowi i jednemu z moich nauczycieli Carlo Ancelottiemu – powiedział Xabi Alonso, cytowany przez profil Madrid Zone.

– Mamy fantastyczny zespół i świetnych zawodników. Planuje wydobyć to, co najlepsze z każdego z nich. Chcę, żeby kibice byli dumni z drużyny, którą oglądają. Kiedy będą oglądać zespół, chcę, żeby powiedzieli: „tak, to mój Real Madryt” – dodał Hiszpan.

Xabi Alonso jako zawodnik bronił barw Realu Madryt w latach 2009-2014. W tym czasie rozegrał 236 meczów, w których zdobył 6 goli i zaliczył 31 asyst. Razem z Królewskimi dwukrotnie wygrał La Ligę oraz raz Ligę Mistrzów.