Xabi Alonso stworzył złoty duet. Ta dwójka odmieniła oblicze Realu

Kylian Mbappe i Arda Guler stali się kluczowym duetem w ataku Realu Madryt. Jak wyliczył serwis "Madrid Universal" ich współpraca odpowiada już za blisko 70 procent goli Królewskich w tym sezonie.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mbappe i Guler – nowa siła ofensywna Realu Madryt

Real Madryt może być zadowolony z początku sezonu, a jednym z fundamentów jest znakomita forma Kyliana Mbappe. Francuz zdobył już osiem bramek w La Liga i pięć w Lidze Mistrzów, a do tego dołożył asystę. Znakomity bilans 26-latka nie byłby jednak możliwy bez wsparcia kolegów, a zwłaszcza Ardy Gulera.

Młody Turek błyskawicznie znalazł wspólny język z Mbappe. Razem odpowiadają za niemal 70 procent trafień Realu we wszystkich rozgrywkach. Co więcej, ich bezpośrednia współpraca doprowadziła do pięciu bramek. Guler asystował Mbappe już cztery razy – przeciwko Realowi Oviedo, Levante, Atletico Madryt i Kairatowi Ałmaty. Francuz odwdzięczył się podaniem przy golu Gulera z Realem Sociedad.

Statystyki pokazują, jak silne więzi piłkarskie ich łączą. Guler podał piłkę Mbappe 50 razy, częściej niż komukolwiek innemu na boisku. Siedem z tych podań zakończyło się strzałem, a cztery bramką. Pomocnik notuje średnio asystę do Mbappe co 161 minut, a podaje mu piłkę przeciętnie co 13 minut.

Dla porównania, w poprzednich dwóch sezonach podobna współpraca przekładała się na jedną asystę co 286 minut. Skok jakościowy jest więc ogromny. Xabi Alonso ma powody do optymizmu, a Mbappe i Guler stali się duetem, który nie tylko decyduje o sile ofensywy Realu, ale też daje nadzieję na kolejne trofea.

