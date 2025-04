Xabi Alonso odpowiada Realowi. “To nie jest dobre”

Xabi Alonso zareagował na plotki łączące go z Realem Madryt. Szkoleniowiec Bayeru Leverkusen na konferencji prasowej odniósł się do medialnych spekulacji.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso reaguje na plotki

Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, a może Jurgen Klopp? Kto poprowadzi Real Madryt w kolejnym sezonie? Hiszpańskie media sugerują, że obecny trener “stracił szatnię”, a piłkarze Królewskich domagają się natychmiastowej zmiany. Jednak Florentino Perez marzy o zatrudnieniu Alonso, który jest związany z Bayerem Leverkusen. To oznacza, że taka zmiana będzie możliwa dopiero po zakończeniu trwających rozgrywek.

Hiszpański szkoleniowiec jest świadomy tego, co mówią o nim w ojczyźnie. Dlatego na konferencji prasowej przed meczem z St. Pauli pokusił się o komentarz:

– Dla nas (plotki o Madrycie) to nic ważnego. Skupiamy się na nadchodzącym sezonie. Musimy pamiętać, że aktualny sezon jeszcze się nie skończył. Wciąż mamy do rozegrania pięć meczów ligowych i musimy o tym pamiętać. Nie możemy rozmawiać o przyszłości. Nie jest dobrze, gdy tracimy koncentrację. Ten temat nie jest teraz ważny. Nie chcę mówić zbyt wiele o spekulacjach, plotkach czy przyszłości. Nigdy nie robiłem tego z zawodnikami czy drużyną. To nie jest dobre dla właściwego przygotowania zespołu – stwierdził Alonso.

Wszystko wskazuje na to, że rozmowy na linii Real – Xabi Alonso obecnie nie są prowadzone. Hiszpan w pełni koncentruje się na pracy w Leverkusen.