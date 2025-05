Xabi Alonso odmieni Real Madryt? Nowa taktyka może zaskoczyć kibiców!

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso gotów zmienić styl gry Realu

Xabi Alonso przejmie Real Madryt w trudnym momencie. Klub z Madrytu zaliczył nieudany sezon, zawodząc we wszystkich kluczowych rozgrywkach. Wyzwanie, przed jakim stoi Hiszpan, to nie tylko przywrócenie drużynie stabilności, ale również możliwa zmiana całego ustawienia zespołu. Alonso już w Bayerze Leverkusen preferował grę trzema obrońcami, co przyniosło świetne efekty – zdobycie Bundesligi i Pucharu Niemiec.

Real Madryt dotąd nie stosował takiego schematu, ale wszystko wskazuje na to, że klub dostosuje się do preferencji nowego szkoleniowca. Kadra obrońców na kolejny sezon robi wrażenie: oprócz Rudigera, Militao i Alaby, do drużyny dołączyli lub dołączą wkrótce Huijsen, Alexander-Arnold oraz Alvaro Carreras. To zawodnicy, którzy mogą idealnie pasować do systemu Alonso, opartego na trójce stoperów z wahadłowymi.

Kluczową rolę w nowym schemacie mogą odegrać Carvajal i Mendy. Obaj gracze mają już doświadczenie jako środkowi obrońcy w trzyosobowym bloku, co może ułatwić im adaptację do nowego systemu. Alexander-Arnold, sprowadzony z Liverpoolu, również może okazać się bardzo uniwersalnym zawodnikiem, gotowym na grę zarówno w obronie, jak i w środku pola.

Xabi Alonso dużą wagę przywiązuje także do jakości gry w środku pola. Dlatego jednym z priorytetów transferowych będzie zawodnik wspomagający budowanie akcji ofensywnych, z Martinem Zubimendim jako głównym kandydatem. W linii ataku trener nie wyklucza gry dwójką lub trójką napastników – decyzję podejmie w zależności od dostępnych opcji oraz rywala.