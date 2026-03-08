Wygryzł Lewandowskiego, a teraz zawodzi. Flick podsumował napastnika Barcelony

10:26, 8. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

Ferran Torres w ostatnich tygodniach rozczarowuje formą. W tym sezonie to Hiszpan częściej gra w pierwszym składzie niż Robert Lewandowski. Po meczu Bilbao - Barcelona formę napastnika podsumował Hansi Flick.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie traci wiary w napastnika Barcelony. „Musimy mu pomóc”

Ferran Torres w bieżącym sezonie zdecydowanie częściej pojawia się w wyjściowym składzie niż Robert Lewandowski. W La Liga napastnik z Hiszpanii rozpoczynał aż 70% wszystkich spotkań od początku. Dla porównania reprezentant Polski ma 37% meczów od pierwszej minuty. Pierwsza część kampanii w wykonaniu 26-latka była imponująca, ale z biegiem czasu jego występy zaczęły być coraz gorsze.

Finalnie doszło do sytuacji, w której Ferran Torres nie zdobył bramki od ponad miesiąca. Aktualnie ma na swoim koncie serię ośmiu meczów z rzędu bez gola. Ostatni raz wpisał się na listę strzelców 31 stycznia w starciu przeciwko Elche.

Hansi Flick po spotkaniu FC Barcelony z Athletikiem Bilbao został zapytany o formę swojego piłkarza. Według trenera powód, przez który Torres obniżył loty to brak odpowiedniej pewności siebie oraz mniej szczęścia w polu karnym. Mimo to wierzy, że wróci do strzelania goli.

Napastników ocenia się na podstawie strzelonych goli. Ferran Torres nie ma obecnie takiej pewności siebie, jaką miał w przeszłości. Pracujemy nad tym. Jest w dobrej formie, dochodzi do sytuacji. Ma mniej szczęścia, brakuje mu pewności z poprzednich spotkań. Musimy mu pomóc. Dla mnie najważniejsze jest, żeby się starał i to robi – mówił Hansi Flick, cytowany przez Mundo Deportivo.

Torres ma na swoim koncie we wszystkich rozgrywkach 16 bramek i jedną asystę w 37 meczach. W przypadku Lewandowskiego mówimy o 14 golach i trzech asystach w 33 spotkaniach.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź