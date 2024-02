Wraca wielki nieobecny Realu Madryt

Z powodu poważnej kontuzji kolana Eder Militao nie pojawił się na boisku od początku sezonu. Media w Hiszpanii donoszą o przełomie. Zawodnik jest coraz bliżej powrotu do gry.

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Eder Militao

Eder Militao blisko powrotu do gry

Zawodnik niebawem będzie do dyspozycji Ancelottiego

Piłkarz ten pauzuje od początku sezonu

Militao coraz bliżej powrotu do składu Realu

Eder Militao rozegrał w tym sezonie zaledwie 50 minut, po czym nabawił się urazu. Zawodnik i sztab medyczny robią jednak co mogą, by zawodnik wrócił jeszcze w tym sezonie na boisko. Pewne jest już to, że cel ten zostanie zrealizowany.

Jak donosi serwis Relevo, Militao wznowi treningi zresztą drużyny Królewskich już na początku marca. Oznacza to, że nie później niż za 2-3 tygodnie powinniśmy zobaczyć go na boisku.

To dobre wieści dla zespołu Carlo Ancelottiego, który ma przed sobą napięty terminarz w drugiej części sezonu. Real rywalizuje o mistrzostwo kraju, a w marcu i kwietniu – o ile wyeliminuje RB Lispsk – przystąpi do decydujących meczów Ligi Mistrzów.