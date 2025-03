Szczęsny zwrócił się do szatni Barcelony. Przekazał świetne wieści

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zostanie w klubie. Poinformował kolegów

Wojciech Szczęsny po nowym roku wywalczył miejsce w bramce Barcelony. Do tej pory numerem jeden był Inaki Pena, na którego Hansi Flick konsekwentnie stawiał. Ostatnie miesiące należą natomiast do Polaka, który z każdym tygodniem wygląda coraz lepiej. Stał się wręcz talizmanem drużyny, gdyż z nim w składzie nie doznała jeszcze ani jednej porażki. Aż osiem razy w 16 meczach udało mu się zachować czyste konto, co stanowi kapitalny wynik.

Władze Barcelony są pod wrażeniem formy Szczęsnego, dlatego rozpoczęły się prace nad zatrzymaniem go na dłużej. Umowa obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby została przedłużona o kolejny rok. Agent Polaka potwierdził, że ten świetnie czuje się w klubie, dlatego osiągnięcie porozumienia nie będzie żadnym problemem.

Szczęsny jest gotowy, aby dalej pomagać Barcelonie i oferować jej swoje wielkie doświadczenie. “Relevo” donosi, że bramkarz zwrócił się do kolegów z szatni z informacją, że planuje zostać na kolejny sezon.

Las conversaciones de Szczesny con el vestuario que dejan claro su futuro https://t.co/igrir8YHCF — Relevo (@relevo) March 21, 2025

Pod znakiem zapytania stoi hierarchia między słupkami w kolejnym sezonie. Na ten moment Szczęsny jest numerem jeden, ale niedługo po kontuzji wróci Marc-Andre ter Stegen, który przez lata był pierwszym bramkarzem Barcelony. To oni będą rywalizować o miejsce w składzie, a Pena zapewne odejdzie podczas letniego okienka.