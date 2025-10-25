Wielkie powroty! Oto kadra Realu Madryt na El Clasico

Real Madryt w niedzielę zmierzy się z FC Barceloną w El Clasico. Królewscy przed hitem kolejki La Ligi doczekali się ważnych powrotów. W kadrze meczowej znaleźli się Dani Carvajal i Trent Alexander-Arnold.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Kadra Realu na mecz z Barceloną – Carvajal i Alexander-Arnold wrócili!

Real Madryt w niedzielę zmierzy się z FC Barceloną. El Clasico to długo wyczekiwany mecz, a tym razem ponownie ma szczególną wartość. Królewscy nie wygrali żadnego z czterech ostatnich spotkań z Dumą Katalonii. Dlatego też zbliżające się starcie będzie szansą, aby przełamać złą passę. Co więcej, do kadry meczowej wróciło trzech bardzo ważnych zawodników.

Ze względu na kontuzje przez ostatnie tygodnie z gry wyłączeni byli: Daniel Carvajal i Trent Alexander-Arnold. Natomiast okazuje się, że zarówno Hiszpan, jak i Anglik będą do dyspozycji Xabiego Alonso w zbliżającym się spotkaniu. Obaj znaleźli się w kadrze meczowej.

W kadrze znalazł się także wracający po kontuzji Dean Huijsen. Stoper ze względu na drobny uraz opuścił ostatnie dwa mecze z Getafe i Juventusem. Pozostała część zawodników wybranych przez trenera nie stanowi żadnego zaskoczenia.

Kadra Realu Madryt na El Clasico:

Bramkarze: Courtois, Łunin, Mestre

Obrońcy: Huijsen, Garcia, Mendy, Carvajal, Militao, Trent, Asencio, Carreras

Pomocnicy: Bellingham, Camavinga, Valverde, Guller, Ceballos, Tchouameni

Napastnicy: Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Vinicius, Endrick, Mastantuono

Początek meczu Real – Barcelona w niedzielę (26 października) o godzinie 16:15. Na ten moment w tabeli La Liga na 1. miejscu plasują się Królewscy, wyprzedzając Blaugranę o 2 punkty.