IMAGO / Alvaro Medranda Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga doznał kontuzji podczas rozgrzewki przed meczem z Bragą

Real Madryt wydał oficjalny komunikat w tej sprawie

Według mediów przerwa Kepy potrwa maksymalnie 3 tygodnie

Kepa z problemem mięśniowym. Real Madryt wydał komunikat

Na rozgrzewce przed meczem Realu Madryt ze Sportingiem Braga kontuzji doznał Kepa Arrizabalaga, podstawowy wybór Los Blancos w tym sezonie. Carlo Ancelotti musiał w ostatniej chwili dokonać zmiany w bramce i postawić na Andrija Łunina. Teraz Królewscy wydali oficjalny komunikat w tej sprawie.

– Po badaniach przeprowadzonych u naszego zawodnika Kepy Arrizabalagi przez służbę medyczną Realu Madryt zdiagnozowano u niego uszkodzenie mięśnia przywodziciela długiego prawego uda. Ewolucja w toku – poinformował Real Madryt.

Wcześniej The Athletic poinformowało, że 27-latek będzie pauzował od 2 do 3 tygodni. Oznacza to, że nie prawdopodobnie zagra w meczach z Valencią, Cadiz i Napoli. Spodziewany powrót zaplanowano na 3 grudnia na spotkanie z Granadą.

