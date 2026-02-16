Vinicius wrócił do formy! To zasługa jednego człowieka w Realu

Vinicius Junior pod wodzą Alvaro Arbeloi zdobył 4 gole i zaliczył 3 asysty w 7 meczach. The Athletic powołując się na źródła bliskie piłkarza, twierdzi, że Brazylijczyk jest zachwycony współpracą z nowym trenerem.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior jest zachwycony współpracą z Arbeloą

Vinicius Junior pod wodzą Xabiego Alonso rzadko przesądzał o wynikach meczów. Od początku sezonu do momentu zwolnienia trenera wpisał się na listę strzelców tylko w pięciu z dwudziestu siedmiu spotkań. Łącznie zdobył 6 goli i zanotował 8 asyst. W tym czasie o sile Realu Madryt stanowił Kylian Mbappe, który co tydzień udowadniał, że jest największą gwiazdą zespołu.

Brazylijczyk niedawno odżył, a liczby w ostatnich spotkaniach tylko to potwierdzają. Odkąd stery w klubie przejął Alvaro Arbeloa, 25-latek rozegrał 7 meczów, w których zdobył 4 gole i zaliczył 3 asysty. Wzrost formy to przede wszystkim zasługa nowego trenera.

The Athletic powołując się na otoczenie zawodnika, twierdzi, że Vinicius Junior bardzo chwali sobie współpracę z Arbeloą. Co więcej, Brazylijczyk ma być wręcz zachwycony obecnym szkoleniowcem. Nie jest tajemnicą, że z poprzednikiem miał nie po drodze, a media często rozpisywały się o otwartym konflikcie. Nie brakowało nawet doniesień o możliwej zmianie klubu w letnim oknie transferowym.

Podczas ostatniego meczu z Realem Sociedad to właśnie Vinicius poprowadził Real Madryt do zwycięstwa (4:1). Brazylijczyk dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W 25. i 48. minucie skutecznie wykorzystał rzut karny. Mógł mieć nawet hat-tricka, ale w doliczonym czasie gry sędzia anulował bramkę, odgwizdując pozycję spaloną.