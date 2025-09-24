Vinicius odbył rozmowę z Alonso! Hiszpanie podali szczegóły

Vinicius Junior źle zareagował na częste rotacje składem w wykonaniu Xabiego Alonso. Jak donosi El Chiringuito TV szkoleniowiec odbył z piłkarzem rozmowę. W trakcie spotkania zapewnił go, że wciąż mu ufa.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Xabi Alonso uspokoił Viniciusa. Widzi w nim kluczowego zawodnika

Real Madryt od początku sezonu imponuje formą. W siedmiu dotychczasowych meczach odnieśli komplet zwycięstw, notując jeden z najlepszych startów w historii. Co ciekawe Xabi Alonso w każdym z siedmiu spotkań decydował się na inną wyjściową jedenastkę.

Takie podejście nie spodobało się jednej z gwiazd. Vinicius Junior w dwóch z siedmiu starć rozpoczynał mecz na ławce rezerwowych. Brazylijczyk w roli zmiennika wystąpił w meczach z Olympique Marsylią i Realem Oviedo. Cała sytuacja ponownie wywołała lawinę plotek dotyczących potencjalnego opuszczenia Realu Madryt w najbliższych miesiącach. Hiszpańskie media pisały nawet o scenariuszu, w którym „Vini” odchodzi w 2027 roku po wygaśnięciu kontraktu.

Kolejne wieści ws. sytuacji 25-latka przekazał serwis El Chiringuito TV. Ich zdaniem przed wtorkowym meczem z Levante doszło do spotkania na linii Xabi Alonso – Vinicius Junior. Hiszpański taktyk uspokoił piłkarza, wyjaśniając mu, że wciąć cieszy się jego zaufaniem. Co więcej, widzi w nim kluczowego zawodnika. Ponadto otrzymał obietnicę, że z Levante zagra 90 minut, która została spełniona.

W bieżącym sezonie Vinicius Junior ma na swoim koncie 7 spotkań, w których zdobył trzy gole i zaliczył trzy asysty. Jego kontrakt z Realem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Aktualnie trwają rozmowy ws. przedłużenia umowy.