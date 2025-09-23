Xabi Alonso zmieniał skład w każdym meczu. Siedem różnych jedenastek Realu

Real Madryt rozegrał w sezonie 2025/2026 siedem spotkań. Xabi Alonso za każdym razem decydował się na inny wyjściowy skład. Tylko trzech zawodników wystąpiło we wszystkich meczach od początku.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rotacja – ulubione słowo Xabiego Alonso na początku sezonu

Xabi Alonso przed startem Klubowych Mistrzostw Świata 2025 przejął obowiązki trenera Realu Madryt. Podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych doprowadził zespół do półfinału, gdzie odpadł z Paris Saint-Germain, przegrywając (0:4). Zdecydowanie lepiej Królewscy radzą sobie po przepracowaniu okresu przygotowawczego do sezonu 2025/2026. Jak dotąd wygrali sześć z sześciu spotkań.

We wtorek (23 września) kolejnym rywalem Realu Madryt było Levante. Co ciekawe Xabi Alonso w każdym z siedmiu spotkań (6 w LaLiga i 1 w Lidze Mistrzów) zdecydował się na siedem różnych wyjściowych jedenastek. Jest tylko trzech zawodników, którzy rozpoczynali mecz w pierwszym składzie we wszystkich siedmiu spotkaniach. Są to: Thibaut Courtois, Alvaro Carreras i Kylian Mbappe.

Jak widać tak częsta rotacja pierwszym składem wcale nie wpłynęła negatywnie na wyniki Los Blancos. Komplet zwycięstw jest tego najlepszym potwierdzeniem. Real Madryt ma na swoim koncie zwycięstwa z takimi zespołami jak: Espanyol (2:0), Marsylia (2:1), Sociedad (2:1), Mallorca (2:1), Oviedo (3:0) i Osasuna (1:0). *(Artykuł pisany w trakcie meczu z Levante, aktualizacja po ostatnim gwizdku)

Wyjściowe składy Realu Madryt w pierwszych siedmiu meczach sezonu 2025/2026:

Z Osasuną:

Courtois – Trent, Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Guler – Diaz, Mbappe, Vinicius

Z Realem Oviedo:

Courtois – Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras – Mastantuono, Valverde, Tchouameni, Rodrygo – Mbappe, Guler

Z Realem Mallorca:

Courtois – Trent, Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni – Mastantuono, Guler, Vinicius – Mbappe

Z Realem Sociedad:

Courtois – Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Ceballos – Diaz, Guler, Vinicius – Mbappe

Z Marsylią:

Courtois – Trent, Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Guler – Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Z Espanyolem:

Courtois – Carvajal, Asencio, Militao, Carreras – Mastantuono, Valverde, Tchouameni, Vinicius – Mbappe, Gonzalo

Z Levante:

Courtois – Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia – Valverde, Ceballos – Mastantuono, Guler, Vinicius – Mbappe