Vinicius nie ma wątpliwości. Real Madryt z tego skorzysta

08:56, 9. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Vinicius Junior od kilku tygodni imponuje formą. Jego gra wyraźnie poprawiła się od momentu, gdy Real Madryt zmienił trenera. Brazylijczyk przyznaje, że jest w najlepszej dyspozycji w życiu.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

„Jestem w formie życia” – przekonuje Vinicius Junior

Real Madryt notuje przeciętny sezon, czego dowodem są nie tylko częste wpadki w La Liga, ale także zmiana trenera w środku sezonu. Po porażce w Superpucharze Hiszpanii pracę stracił Xabi Alonso. Jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa, który mimo kilku porażek sprawił, że Vinicius Junior na nowo odżył w barwach Los Blancos. Brazylijczyk najbardziej skorzystał na zmianie szkoleniowca.

Forma, jaką prezentuje, może cieszyć kibiców oraz sztab szkoleniowy. Dla porównania pod wodzą Alonso zdobył przez pół roku tylko 6 goli. Z kolei odkąd stery w klubie przejął Arbeloa, w ciągu dwóch miesięcy dodał do swojego dorobku 7 bramek.

Podczas ostatniego wywiadu Vinicius Junior stwierdził, że jest w najlepszej formie w swoim życiu. Zaznaczył, że czuje się na tyle silny, żeby pracować zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Co ciekawe, w przeszłości krytykowano go za brak gry w obronie.

Czuję, że jestem w najlepszej formie w swoim życiu. Codziennie ciężko pracuję ze sztabem i kolegami z drużyny, żeby osiągnąć ten poziom. Czuję się pewnie pod bramką i wystarczająco silny, żeby pomagać zespołowi zarówno w obronie, jak i w ataku – powiedział Vinicius Junior.

Na ten moment tajemnicą pozostaje przyszłość piłkarza. Vinicius Junior ma kontrakt z Realem Madryt tylko do czerwca 2027 roku. Negocjacje toczą się od miesięcy, ale kością niezgody są kwestie finansowe, a konkretnie zbyt duże oczekiwania finansowe zawodnika.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź