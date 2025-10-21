Vinicius już tego nie robi. Alonso odmienił gwiazdę Realu

09:38, 21. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Marca

Vinicius Junior w tym sezonie zachowuje się zupełnie inaczej. Gwiazdor Realu Madryt wciąż znajduje się pod ostrzałem rywali, ale prowokacje na niego nie działają - dostrzega "Marca".

Vinicius Junior
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius unika problemów. Ważna zmiana w zachowaniu gwiazdora

Vinicius Junior przez lata uchodził za zawodnika, którego bardzo łatwo sprowokować. Z tego właśnie powodu był głównym celem rywali podczas ligowych meczów. Real Madryt starał się jakkolwiek na to wpłynąć, domagając się reakcji od władz hiszpańskiej ekstraklasy, ale przede wszystkim trzeba było zapanować nad samym gwiazdorem. Wielka zmiana nastąpiła dopiero w tym sezonie, kiedy to stery w drużynie objął Xabi Alonso. Wygląda na to, że udało mu się ustawić do pionu Brazylijczyka, gdyż ten zachowuje się zupełnie inaczej.

„Marca” wymienia różnice, które nastąpiły w zachowaniu Viniciusa. W przeciwieństwie do poprzednich sezonów, obecnie skrzydłowy nie daje się prowokować rywalom, a także unika konfrontacji z sędziami. W dalszym ciągu jest celem brutalnych fauli, ale nie odpowiada już na nie agresją. W efekcie otrzymał w tym sezonie dotąd tylko jedną żółtą kartkę, podczas gdy w całym poprzednim zarobił ich aż szesnaście.

Vinicius wreszcie skupił się na grze w piłkę, a nie nieprzychylnej otoczce. Dla Realu Madryt to oczywiście świetna wiadomość, gdyż na przestrzeni lat nie brakowało głosów, że gwiazdor swoim zachowaniem zupełnie nie pasuje do profilu piłkarza Królewskich.

25-latek stopniowo pracuje też nad swoją formą. W tym sezonie uzbierał pięć bramek i cztery asysty w dziewięciu ligowych meczach.

