Vinicius ujawnił plany na przyszłość. Myśli o jednym klubie

Vinicius marzy tylko o Realu. Temat przyszłości wyjaśniony?

Vinicius Junior pozostaje głównym celem transferowym Saudyjczyków. Minionego lata otrzymał bajeczną ofertę, z której ostatecznie nie skorzystał. Tamtejsze kluby nie zamierzają się poddawać i znów podejmą próbę przekonania gwiazdora Realu Madryt do hitowego transferu. Media ujawniają, że ma on dostać propozycję, która uczyniłaby go najlepiej opłacanym piłkarzem w historii dyscypliny.

Dla Realu odejście Viniciusa byłoby oczywiście olbrzymią stratą. Hiszpański gigant nie chce do tego dopuścić, dlatego pracuje nad nową umową. Pierwsza oferta została jednak odrzucona. Co więcej, pojawiają się głosy, że Vinicius nie najlepiej reaguje na strategię klubu, która opiera się na promowaniu Kyliana Mbappe.

Sam zawodnik po raz kolejny wypowiedział się na temat przyszłości. Wbrew temu, co dzieje się przy okazji rozmów kontraktowych, Vinicius zapewnia, że marzy tylko o grze dla Realu Madryt. W półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Sociedad po raz pierwszy założył kapitańską opaskę.

– To coś niesamowitego, móc grać w tym klubie tak długo i w wieku 24 lat wystąpić z opaską na ramieniu. To niezwykle przeżycie.

– Nigdy nie wyobrażasz sobie, że coś takiego może się przytrafić. Jestem szczęśliwy, że mogłem zagrać jako kapitan najlepszego klubu na świecie. Niedługo osiągnę barierę 300 występów, ale myślę już o 400 i 500. Chcę zapisać się w historii tego klubu – deklaruje Brazylijczyk.