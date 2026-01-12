Vinicius Junior lepszy niż Ronaldo! Zapisał się w historii Realu

Vinicius Junior zdobył bramkę w finale Superpucharu Hiszpanii. Łącznie ma na swoim koncie 16 goli i asyst w finałowych meczach dla Realu Madryt. Jak podaje serwis score90.com to najwięcej w historii klubu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius zanotował 16 G+A we wszystkich finałach z Realem Madryt

Real Madryt nie wygrał Superpucharu Hiszpanii po raz drugi z rzędu. Ponownie w finałowym meczu musieli uznać wyższość FC Barcelony. Tym razem przegrali (2:3). Jedną z bramek dla Los Blancos zdobył Vinicius Junior, który zapisał się na kartach historii klubu. Okazuje się, że niedzielne trafienie zapewniło mu łącznie 16 goli i asyst w finałach, w których zakładał koszulkę Królewskich.

Z wyliczeń portalu scores90.com jest to najwyższy wynik goli i asyst w finałach w historii klubu. Identyczny ma Cristiano Ronaldo, ale Portugalczyk wystąpił w trzech meczach finałowych więcej niż Vinicius Junior. Na podium znalazł się także Karim Benzema. Z kolei tuż za nim dwie legendy Realu z XX w., czyli Ferenc Puskas i Alfredo di Stefano.

Najwięcej G+A w finałowych meczach, w których grał Real Madryt:

Vinicius Junior – 16 G+A w 15 meczach Cristiano Ronaldo – 16 G+A w 18 meczach Karim Benzema – 16 G+A w 29 meczach Ferenc Puskas – 16 G+A w 8 meczach Alfredo di Stefano – 13 G+A w 15 meczach

Gol z Barceloną był dla Viniciusa przełamaniem złej passy. Ostatni raz trafił do siatki w październiku 2025 roku w meczu z Villarrealem. Następnie przez 16 spotkań z rzędu ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Łącznie ma na swoim koncie 6 goli i 8 asyst w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Jego kontrakt z Realem Madryt wygasa w czerwcu 2027 roku.