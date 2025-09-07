Vinicius Jr chce nowej umowy. Real Madryt stawia twarde warunki

Vinicius Junior negocjuje przedłużenie kontraktu z Realem Madryt, który obowiązuje do 2027 roku. Według "Sportu" Brazylijczyk oczekuje najwyższej pensji w drużynie, lecz klub nie zamierza łamać swojej polityki płacowej.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt negocjuje z Viniciusem nowy kontrakt

Vinicius Junior wciąż czeka na decyzję w sprawie nowej umowy. Real Madryt nie ukrywa, że chciałby zatrzymać Brazylijczyka na dłużej, ale nie zamierza przekraczać ustalonych granic budżetowych. Florentino Perez dopuszcza możliwość, by skrzydłowy został najlepiej opłacanym piłkarzem drużyny, ale tylko pod warunkiem utrzymania dyscypliny finansowej.

Latem pojawiało się wiele plotek dotyczących przyszłości zawodnika. Pojawiały się pytania, czy Vinicius może opuścić Madryt. Ostatecznie nie wpłynęła żadna oficjalna oferta transferowa, a sam piłkarz nie wyraził woli odejścia. Sytuacja więc pozostaje niezmienna, a rozmowy wciąż trwają, choć bez widocznych postępów.

Napastnik wykorzystuje swoją pozycję w zespole, by walczyć o lepszy kontrakt. Chce uzyskać status najlepiej zarabiającego gracza Realu. Klub oczekuje jednak, że udowodni swoją wartość na boisku. Po ostatnim sezonie, w którym jego forma była nierówna, presja na Brazylijczyku jeszcze wzrosła.

Real Madryt jasno stawia sprawę. Żaden zawodnik, nawet największa gwiazda, nie może naruszyć struktury płacowej, która od lat pozwala klubowi zachować stabilność finansową.

Obecny kontrakt Viniciusa obowiązuje do 2027 roku, więc czas na rozmowy wciąż jest. Jednak dopuszczenie do sytuacji, w której piłkarz mógłby odejść za darmo, byłoby dla Królewskich poważnym ciosem. Perez liczy, że uda się osiągnąć porozumienie na warunkach klubu. Jeśli nie, Real nie zmieni swoich zasad dla żadnego piłkarza.

