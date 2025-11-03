Vinicius dostał radę od Ancelottiego. W tle konflikt z Alonso

Vinicius Junior i jego reakcja na zmianę podczas El Clasico odbiła się szerokim echem w mediach. Podsyciło to plotki o konflikcie z Xabim Alonso. Carlo Ancelotti zdradził, że rozmawiał z gwiazdorem.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Ancelotti uważa, że Vinicius popełnił błąd

Real Madryt, a właściwie kibice Królewskich oprócz zwycięstwa w El Clasico z FC Barceloną, żyli przez ostatni dni wydarzeniami z Viniciusem Juniorem w roli głównej. Brazylijczyk, schodząc z boiska, dał wyraźnie do zrozumienia, że nie podoba mu się decyzja trenera. Zamiast udać się na ławkę, zszedł do szatni, wykrzykując, że odchodzi z klubu. Gdy emocje opadły, opublikował oświadczenie, w którym przeprosił.

Niemniej jednak takie zachowanie spotęgowały informacje o rzekomym konflikcie na linii Vinicius Junior – Xabi Alonso. O wydarzenia z El Clasico został zapytany Carlo Ancelotti przy okazji ogłoszenia powołań do reprezentacji Brazylii na listopadowe zgrupowanie.

Okazuje się, że Ancelotti rozmawiał z piłkarzem. Co więcej, to za jego radą zawodnik przeprosił za swoje zachowanie. „Rozmawiałem z Viniciusem o sytuacji podczas El Clasico i reakcji na decyzję Xabiego Alonso. Powiedziałem mu, co o tym myślę, że popełnił błąd. Zrozumiał. Przeprosił, myślę, że sprawa jest rozwiązana” – powiedział, cytowany przez serwis Cope.

Ancelotti pracował z Viniciusem w Realu Madryt, a teraz wspólnie mają okazję pracować w reprezentacji Brazylii. Jak dotąd Canarinhos pod wodzą włoskiego szkoleniowca rozegrali 6 meczów, 3 razy wygrywając, raz remisując i 2 razy przegrywając.