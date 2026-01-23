Real Madryt zmierzy się w sobotę (24 stycznia) na wyjeździe z Villarrealem w ramach 21. kolejki La Liga. Alvaro Arbeloa dokona kosmetycznych zmian. Oto przewidywane składy na ten mecz.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Przewidywane składy na mecz Villarreal – Real

Real Madryt szybko otrząsnął się po dwóch porażkach z rzędu. Przypomnijmy, że Xabi Alonso został zwolniony dzień po przegranym El Clasico z FC Barceloną. Z kolei Alvaro Arbeloa poległ w debiucie w starciu z drugoligowym Albacete w Pucharze Króla.

Pod okiem nowego trenera Królewscy szybko odzyskali rytm, wracając na odpowiednie tory. Najpierw pokonali Levante (2:0), a potem zmiażdżyli AS Monaco (6:1). W sobotę (24 stycznia) czeka ich rywalizacja z Villarrealem w 21. kolejce ligi hiszpańskiej.

Z doniesień hiszpańskich mediów wynika, że skład Realu Madryt nie powinien być żadną niespodzianką. Tak naprawdę w porównaniu do ostatniego meczu Arbeloa ma dokonać tylko jednej korekty taktycznej. Eduardo Camavinga wróci do środka pola, gdzie zastąpi zawieszonego Aureliena Tchouameniego. Z kolei na lewej obronie wystąpi Alvaro Carreras. Reszta składu pozostanie bez zmian.

Warto dodać, że w kadrze Królewskich wciąż jest kilku niedostępnych zawodników. Ze względu na kontuzje nie zagrają Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Ferland Mendy i Antonio Rudiger.

Przewidywane składy na mecz Villarreal – Real Madryt:

Villarreal: Junior – Pedraza, Veiga, Foyth, Navarro – Buchanan, Gueye, Parejo, Moleiro – Moreno, Mikautadze

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Guler, Camavinga, Bellingham – Mastantuono, Mbappe, Vinicius