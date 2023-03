fot. PressFocus Na zdjęciu: Samuel Umtiti

Na wypożyczeniu w Lecce Samuel Umtiti wrócił do regularnej gry

Francuz liczy na kontynuowanie kariery w FC Barcelonie

Nie rozważy on żadnych ofert, dopóki władze Dumy Katalonii z niego nie zrezygnują

Umtiti marzy o powrocie na Camp Nou

Samuel Umtiti trafił latem na wypożyczenie do Lecce. W ostatnich sezonach Francuz głównie mierzył się z problemami zdrowotnymi i na długo zniknął z radarów. We Włoszech powoli się odbudowuje. 29-latek gra regularnie, a co najważniejsze – omijają go kontuzje.

Postawa Umtitiego od początku sezonu 2022/2023 budzi zainteresowanie wśród wielu ekip. Media niedawno informowały o potencjalnym transferze do Interu Mediolan. Środkowego obrońcę na stałe pragnie również pozyskać Lecce, do czego najprawdopodobniej nie dojdzie. Priorytetem Umtitiego jest bowiem powrót do FC Barcelony i walka o miejsce w składzie.

31-krotny reprezentant Francji wierzy, że jego obecna dyspozycja przekona władze Dumy Katalonii do pozostawienia go na Camp Nou. W tej kwestii wiele zależy od powodzenia klubu w działaniach na rynku transferowym. Poszukiwany jest bowiem nowy obrońca, którego ściągnięcie definitywnie wykluczy przyszłość Umtitiego w stolicy Katalonii.

Dopóki Umtiti nie otrzyma od FC Barcelony definitywnej odpowiedzi, zamierza odrzucać wszelkie pojawiające się oferty.

