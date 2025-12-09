„Tylko ten trener jest w stanie przekonać zawodników Realu Madryt”

Real Madryt znalazł się w kryzysie i przez to trwają dyskusje o przyszłości Xabiego Alonso. Matias Prats wskazał, który trener mógłby przemówić do piłkarzy Królewskich.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Luis Enrique to idealny kandydat na trenera Realu Madryt

Real Madryt znów znalazł się pod ścianą. Porażka z Celtą na Santiago Bernabeu mocno uderzyła w Xabiego Alonso i na nowo rozpaliła dyskusję o jego przyszłości. Coraz głośniej mówi się o kryzysie w szatni i braku reakcji drużyny w kluczowych momentach. Głos w tej sprawie zabrał Matias Prats na antenie Radio MARCA i wskazał jedno nazwisko, które jego zdaniem mogłoby naprawdę wstrząsnąć zespołem.

Zdaniem Pratsa obecny Real ma ogromny potencjał, ale kompletnie brakuje mu zespołowości. Zawodnicy nie pressują razem, nie bronią blokiem i zbyt często liczą na pojedyncze zagrania indywidualne. Dziennikarz zwrócił też uwagę na środek pola. Po odejściu Kroosa i Modricia nikt nie przejął funkcji prawdziwego organizatora gry, co od miesięcy ciąży zespołowi.

Prats jasno wskazał, że tylko jeden trener byłby w stanie przemówić do piłkarzy Realu w odpowiedni sposób. Chodzi o Luisa Enrique. Jego zdaniem tylko Asturyjczyk ma dziś odpowiedni charakter, autorytet i wizję, by wymusić na gwiazdach pełne zaangażowanie, intensywność i grę dla zespołu.

– Tylko ten trener jest w stanie przekonać tych zawodników, że muszą biegać, naciskać i stawiać dobro drużyny ponad dobro poszczególnych zawodników – ocenił.

Jednocześnie sam Prats studzi emocje. Jego zdaniem powrót Luisa Enrique na Bernabeu jest praktycznie nierealny. Trener PSG nie zamierza obejmować Realu, a klub musi szukać innych rozwiązań.