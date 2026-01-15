Tylko jeden zawodnik Realu Madryt zasługuje na dobre słowo. To nie Mbappe

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Roncero bez litości dla Realu. „Ten zespół nie jest gotowy na wielkie cele”

Odpadnięcie Realu Madryt z Pucharu Króla po porażce 2:3 z Albacete wywołało prawdziwą burzę w Hiszpanii. Jednym z najbardziej krytycznych głosów był Tomas Roncero, który na antenie Cadena SER nie zostawił na piłkarzach suchej nitki. Dziennikarz wprost stwierdził, że obecny Real nie ma jakości, by walczyć o najwyższe cele.

– Ten zespół w obecnym kształcie nie ma jakości piłkarskiej, by marzyć o czymkolwiek wielkim – grzmiał Roncero.

Publicysta zwrócił też uwagę na ogromne pieniądze wydane na piłkarzy, którzy jego zdaniem kompletnie nie spełniają oczekiwań.

– Są zawodnicy, którzy kosztowali ponad 60 milionów euro, a na boisku po prostu się wloką. Z całym szacunkiem, ale momentami aż żal na to patrzeć – powiedział.

Jeden wyjątek wśród rozczarowań

Choć krytyka dotknęła całego zespołu, Roncero wskazał jednego piłkarza, który zasłużył na dobre słowo. Nie był to jednak ani Mbappe, ani żadna z największych gwiazd pierwszego zespołu.

– Na tle tej przeciętności jedynym, którego mogę pochwalić, jest Gonzalo García. Ma dumę, charakter i serce do gry. Strzelił kapitalnego gola głową, dał drużynie jeszcze jedną szansę, a my nawet nie potrafiliśmy jej wykorzystać przez dwie minuty – podkreślał dziennikarz.

Roncero wielokrotnie akcentował brak liderów w obecnym Realu Madryt. Jego zdaniem odejście takich postaci jak Luka Modrić zostawiło ogromną pustkę w szatni.

– Modrić wchodził na pół godziny i od razu było widać piłkę, wizję, przywództwo. A teraz? Kto tam krzyczy, kto prowadzi ten zespół? Liderów już nie ma – mówił z wyraźną frustracją.

„To drużyna bez duszy”

Na koniec Roncero podsumował występ Królewskich w sposób wyjątkowo dosadny, wskazując na brak zaangażowania i mentalności zwycięzców.

– To wygląda jak zespół płaski, bez duszy. Nowy trener, debiut, a oni nawet nie potrafią pobiec trochę więcej. Jest dużo młodych piłkarzy z talentem i przyszłością, ale kiedy przychodzi moment prawdy, wszystko im jedno – zakończył.

Słowa Roncero tylko podkreśliły, jak duży kryzys przeżywa obecnie Real Madryt i jak wiele pracy czeka Álvaro Arbeloę, jeśli chce przywrócić drużynie dawny charakter.