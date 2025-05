Associated Press / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

El Clasico: sędziowie rozczarowali

Barcelona pokonała Real Madryt w niedzielnym El Clasico, ale jak przyznają media, miała sporo szczęścia. Duma Katalonii musiała walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale także z… sędziami. Hiszpańskie media prowadzą gorącą dyskusję na ten temat. Niektórzy wychwycili zaskakujące słowa arbitrów, które padły w trakcie analizy sytuacji z ostatnich minut spotkania.

Portal Archivo VAR podsumowała kontrowersyjne wydarzenia i ujawniła reakcję Komisji Technicznej Sędziów, która ma być świadoma, że ​​popełniono szereg błędów przy ocenie sześciu spornych sytuacji, do których doszło w trakcie meczu. Komisja uważa, że najpoważniejszy błąd popełnił Juan Martínez Munuera z VAR, kiedy wezwał Alejandro José Hernándeza Hernándeza

do anulowania gola Fermina Lopeza, który wcześniej przypadkowo zagrał ręką, biorąc pod uwagę, że w jednym z przepisów wyraźnie wskazano, że jest to zagranie ręką niepodlegające karze.

Jednocześnie Komisja ma bagatelizować okrzyk „Dzięki Bogu” słyszany w jednym z nagrań VAR, ponieważ według nie jest to wyraz ulgi po tym, jak w ostatniej chwili wykryto prawdopodobne zagranie ręką przez Fermina.