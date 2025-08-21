Barcelona nadal nie może korzystać z Camp Nou. Duma Katalonii ligowe spotkanie z Valencią ma rozegrać na stadionie ligowego rywala, donosi Helena Condis.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: RCD Mallorca - FC Barcelona

Barcelona zmierzy się z Valencią na boisku derbowego przeciwnika

Finalizacja przebudowy Camp Nou ciągle się przedłuża. Barcelona nada nie wiem, kiedy będzie mogła wrócić na swój macierzysty obiekt. Wobec kolejnych opóźnień włodarze Dumy Katalonii musieli podjąć niezbędne działania. Dzięki umowie z Barcelona de Serveis Municipals, klub otrzymał dostęp do Estadi Olimpic Lluis Companys do końca lutego.

Jednak to nie uchroniło FCB od problemów dotyczących najbliższego domowego meczu. Wszystko wskazuje na to, że Blaugrana nie będzie mogła skorzystać z Camp Nou, natomiast na Mojtuic tego dnia, a więc 14 września, zaplanowano koncert. Barcelona została zmuszona do poszukiwania nowej areny zmagań z Valencią.

Zgodnie z doniesieniami Heleny Condis to spotkanie najprawdopodobniej odbędzie się Estadi Montilivi, a więc stadionie, na którym na co dzień występuje Girona, rywal Barcy w derbach Katalonii. Blanc-i-vermells w 4. kolejce La Liga zmierzą się z Celtą Vigo na wyjeździe, co oznacza, że ich obiekt będzie dostępny. Dziennikarka El Partidazo de COPE przekonuje, że rozmowy na ten temat już się rozpoczęły.