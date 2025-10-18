Barcelona zmierzy się z Gironą w spotkaniu 9. kolejki La Liga. Jak zagra Duma Katalonii? Hansi Flick nie może skorzystać z kilku piłkarzy.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (Sevilla FC - FC Barcelona)

Barcelona – Girona: siedmiu nieobecnych w kadrze gospodarzy

Mistrzowie Hiszpanii nie notują najlepszego okresu. Barcelona ma za sobą dwie porażki z rzędu – z Paris Saint-Germain i z Sevillą. Teraz Blaugranę czeka pojedynek z Gironą. Do derbów Katalonii wicelider La Liga przystąpi w osłabionym składzie.

Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z takich piłkarzy, jak Marc-Andre ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres i Robert Lewandowski. Jaką jedenastkę wystawi do gry niemiecki szkoleniowiec?

Mundo Deportivo sugeruje, że pierwszą linię stworzą Roony Bardghji, Marcus Rashford i Alejandro Balde. W środku pola wystąpią Frenkie de Jong, Dro Fernández lub Fermin Lopez i Pedri. Natomiast w defensywie zobaczymy Julesa Kounde, Erica Garcię, Pau Cubarsiego i Gerarda Martina. Lamine Yamal znajdzie się w kadrze na to spotkanie, jednak na boisku zobaczymy go najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie.

Między słupkami pojawi się Wojciech Szczęsny. Mecz Barcelona – Girona na Estadi Olímpic Lluís Companys rozpocznie się o 16.15.