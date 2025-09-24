Barcelona przez kilka najbliższych miesięcy będzie musiała radzić sobie bez Gaviego. Pomocnik znowu ma problemu z kolanem. Sytuację 21-latka skomentował Jordi Surós.

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Gavi (Barcelona - Betis)

Barcelona czeka na powrót Gaviego. Długa pauza

Chociaż pierwsze doniesienia sugerowały, że Gavi nie będzie potrzebował operacji, to rzeczywistość brutalnie zweryfikowała pierwotne plany. Barcelona traci kluczowego gracza na przynajmniej cztery miesiące – 21-latek po raz drugi w karierze musi zmierzyć się z dłuższą pauzą. Klub potwierdził, że pomocnik przeszedł artroskopię uszkodzonej łąkotki.

Chociaż kolejny tak poważny zabieg to oczywiście dramat piłkarza, okazuje się, że to jedyne optymalne rozwiązanie. – Gavi przeszedł artroskopię kolana i stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem będzie zszycie łąkotki. Ze względu na wiek zawodnika, który jest bardzo młody, jest to opcja, którą należało wziąć pod uwagę, ponieważ jeśli uda nam się uratować tę łąkotkę, w dłuższej perspektywie żywotność tego kolana będzie znacznie dłuższa, a zawodnik będzie mógł grać dłużej – przyznał w rozmowie z Mundo Deportivo doktor Jordi Surós.

– Kiedy wykonuje się zszycie, wymaga to znacznie więcej odpoczynku i czasu na powrót do zdrowia, co spowodowało całkowitą zmianę harmonogramu. Mając na uwadze przyszłość zawodnika, było to najlepsze, co można było zrobić – dodał Surós.