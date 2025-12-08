To on jest problemem Realu Madryt. Padły gorzkie słowa

Xabi Alonso znalazł się w centrum krytyki po niespodziewanej porażce Realu z Celtą, która powiększyła stratę do Barcelony. Według hiszpańskich komentatorów drużyna „nie ma pomysłu na grę”.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Kryzys w Realu narasta. Eksperci kwestionują pracę Alonso

Real Madryt nie potrafił utrzymać dobrej formy po wygranej z Athletikiem i przegrał na Bernabeu z Celtą. W pięć kolejek przewaga nad Barceloną zamieniła się w stratę. Ta seria wyników ponownie skierowała uwagę na Xabiego Alonso, który według wielu „nie potrafi znaleźć właściwych rozwiązań”.

W programie Carrusel Deportivo Anton Meana ocenił, że „Real ma problem z trenerem, który nie znajduje właściwej drogi. Powtarza się to, o czym mówił Ancelotti: drużyna słyszy jedno, a wychodzi na boisko i robi co innego”. Antonio Romero dodał, że relacja między szkoleniowcem a zespołem wygląda na daleką od ideału i że problem jest także natury czysto sportowej.

Wątpliwości podzielał Juanma Castano. Zauważył, że to Celta była lepsza i że Real „obudził się dopiero po czerwonej kartce dla Fran Garcii”. Zapytał też, jak to możliwe, że zespół potrafił zagrać świetnie w Bilbao, by kilka dni później wyglądać zupełnie inaczej.

Z kolei w programie El Partidazo Santiago Canizares wskazał, że Alonso sprawuje kontrolę nad szatnią, lecz nie przekonuje jej do swojej wizji. Jego zdaniem trener powinien dawać zawodnikom narzędzia do zwyciężania, a obecnie „Real nie jest przekonany do tego, co robi i zbyt łatwo się załamuje”.

Krytyka pojawiła się też na łamach „AS”. Tomas Roncero zwrócił uwagę na brak liderów i brak rozgrywającego, który nadałby rytm. Zauważył, że „Real nie gra w nic”, a sezon pełen pułapek i chaosu sprawia, że kibice nie mogą cieszyć się dwoma dniami dobrej atmosfery z rzędu.

