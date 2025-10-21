Fermin Lopez wskazał, kto jego zdaniem jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Hiszpan zabrał głos na konferencji przed meczem Barcelony z Olympiakosem.

Fermin Lopez: Yamal to najlepszy zawodnik na świecie

Fermin Lopez wrócił do gry po kontuzji i pojawił się na konferencji prasowej przed starciem Barcelony z Olympiakosem w Lidze Mistrzów. Pomocnik nie tylko mówił o swoim powrocie, ale też o formie drużyny i jednym z jej najmłodszych liderów, czyli Lamine Yamalu.

22-letni Hiszpan przyznał, że mimo ostatnich problemów zespołu, atmosfera w szatni pozostaje dobra. – Nie jesteśmy w idealnej formie, ale z każdym meczem wrócimy do poziomu z poprzedniego sezonu. Wszyscy jesteśmy zmotywowani i chcemy pracować nad tym, żeby znów grać tak, jak potrafimy – powiedział Lopez.

Najwięcej emocji wywołała jednak jego wypowiedź o Lamine Yamalu. – Znam Lamine’a od dziecka. Dla mnie to najlepszy piłkarz na świecie. Wszyscy będą o nim mówić, bo to wyjątkowy talent. Musi tylko zachować spokój, a my staramy się mu w tym pomóc. Jeśli on jest w formie, cała drużyna gra lepiej – stwierdził.

Lopez dodał też, że Flick i jego sztab liczą na Yamala w kluczowych momentach sezonu. – To chłopak, który ma niesamowity wpływ na naszą grę, mimo że ma dopiero 18 lat. Jest dojrzały, skupiony i wie, czego chce – dodał.

Barcelona zagra z Olympiakosem we wtorek o 18:45, a Yamal ma być jednym z głównych atutów drużyny w walce o awans z grupy.