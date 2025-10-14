Barcelona zaprezentowała stroje, w jakich wystąpi w zbliżającym się El Clasico. Z przodu koszulki znajdzie się logo nowego albumu Eda Sheerana.

Christian Bertrand/ Alamy, FC Barcelona Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

Barcelona gra razem z Edem Sheeranem

Już 26 października Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w pierwszym El Clasico w tym sezonie. Spotkanie odbędzie się na Santiago Bernabeu. W poprzednim meczu na stadionie Królewskich lepsi okazali się goście. Blaugrana wygrała aż 4:0. Teraz podopieczni Xabiego Alonso będą chcieli „pomścić” ekipę Carlo Ancelottiego.

We współpracy ze Spotify, a więc głównym sponsorem, Barca przygotowuje specjalne koszulki na El Clasico. Na przodzie trykotu za każdym razem pojawia się logo innego artysty lub jego nowego albumu. Tym razem na strojach Dumy Katalonii zagości Ed Sheeran.

Do tej pory Barcelona grała razem z takimi gwiazdami, jak Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía i Drake. 26 października Blaugrana wyjdzie na murawę Santiago Bernabeu w koszulkach z logo nowego albumu Eda Sheerana, Play.