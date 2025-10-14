To koszulka Barcelony na El Clasico. Gwiazda muzyki z przodu

10:29, 14. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Barcelona

Barcelona zaprezentowała stroje, w jakich wystąpi w zbliżającym się El Clasico. Z przodu koszulki znajdzie się logo nowego albumu Eda Sheerana.

FC Barcelona - Real Madryt
Obserwuj nas w
Christian Bertrand/ Alamy, FC Barcelona Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

Barcelona gra razem z Edem Sheeranem

Już 26 października Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w pierwszym El Clasico w tym sezonie. Spotkanie odbędzie się na Santiago Bernabeu. W poprzednim meczu na stadionie Królewskich lepsi okazali się goście. Blaugrana wygrała aż 4:0. Teraz podopieczni Xabiego Alonso będą chcieli „pomścić” ekipę Carlo Ancelottiego.

We współpracy ze Spotify, a więc głównym sponsorem, Barca przygotowuje specjalne koszulki na El Clasico. Na przodzie trykotu za każdym razem pojawia się logo innego artysty lub jego nowego albumu. Tym razem na strojach Dumy Katalonii zagości Ed Sheeran.

Do tej pory Barcelona grała razem z takimi gwiazdami, jak Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía i Drake. 26 października Blaugrana wyjdzie na murawę Santiago Bernabeu w koszulkach z logo nowego albumu Eda Sheerana, Play.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona znalazła następcę Flicka?! W Hiszpanii nie mają wątpliwości
Carlo i Davide Ancelotti
Ancelotti wprost o Realu Madryt. „To jest moje marzenie”
Xabi Alonso
Real Madryt marzy o transferze mistrza świata! W grze 120 milionów funtów