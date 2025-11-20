Courtois porównał Alonso z Ancelottim. Wskazał różnice między trenerami

Thibaut Courtois został poproszony o porównanie Xabiego Alonso z Carlo Ancelottim. 33-letni bramkarz wskazał różnice między tymi szkoleniowcami podczas audycji radiowej El Partidazo de COPE. - Obydwaj są świetnymi trenerami - przyznał golkiper.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois: Każdy szkoleniowiec ma swój własny styl

Przed rozpoczęciem kampanii 2025/2026 ogłoszono, że nowym trenerem Realu Madryt zostanie Xabi Alonso. 43-letni Hiszpan zastąpił na stanowisku Carlo Ancelottiego, który przez kilka sezonów z wielkimi sukcesami prowadził drużynę z Santiago Bernabeu.

Przypomnijmy, że 66-letni włoski szkoleniowiec zdobył z zespołem Królewskich aż trzy puchary za zwycięstwo w prestiżowej Lidze Mistrzów oraz dwukrotnie wygrał rozgrywki La Ligi, tym samym zapisując się złotymi zgłoskami w historii klubu ze stolicy Hiszpanii.

Nie da się ukryć, iż obaj menedżerowie różnią się stylem pracy, co zauważył Thibaut Courtois w rozmowie w audycji radiowej „El Partidazo de COPE”. – Ancelotti był jak ojciec albo dziadek. Alonso jest bardziej nowoczesny. Obydwaj są świetnymi trenerami, jednak każdy na swój sposób. Mówienie, że tęsknimy za Carlo, byłoby brakiem szacunku wobec Xabiego – przyznał belgijski golkiper, podkreślając różnice, ale i jakość obu szkoleniowców.

Courtois dodał również kilka słów o relacjach w szatni. – Mamy świetny kontakt z Xabim Alonso. Normalne jest, że niektórzy piłkarze są trochę mniej zadowoleni z powodu niesatysfakcjonującej liczby minut. U nas wszystko omawiamy otwarcie, dlatego nie ma problemów. Jeśli trzeba zaprowadzić porządek, jestem jednym z tych, którzy potrafią to zrobić, ale dotychczas nie było takiej potrzeby. Wszyscy zmierzamy w tę samą stronę – stwierdził 33-letni bramkarz, będący od dawna kluczowym zawodnikiem Realu Madryt.