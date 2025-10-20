Courtois nastraszył kibiców Realu. Wiadomo, czy zagra w El Clasico

Thibaut Courtois ucierpiał w jednej z akcji w meczu 9. kolejki La Ligi między Getafe a Realem Madryt. Na szczęście, belgijskiemu bramkarzowi nic nie dolega i będzie on gotowy do gry w El Clasico - poinformowano w programie radiowym El Larguero.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois nie nabawił się kontuzji. Jest gotowy na Klasyk

W niedzielny wieczór odbyło się spotkanie pomiędzy Getafe a Realem Madryt w ramach 9. kolejki La Ligi. Drużyna Królewskich wygrała 1:0, dzięki czemu powróciła na fotel lidera tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Do niebezpiecznej sytuacji doszło pod koniec wczorajszego meczu, kiedy Thibaut Courtois zderzył się z Abu Kamarą. Belgijski bramkarz popisał się wówczas fenomenalną interwencją, ratując swój zespół przed utratą gola, jednak sam przy tym ucierpiał i przez dłuższą chwilę wymagał pomocy medycznej.

Kibice Realu Madryt z niepokojem oczekiwali informacji o stanie zdrowia 33-letniego golkipera, lecz najnowsze doniesienia są bardzo optymistyczne. Courtois nie doznał żadnej poważnej kontuzji – mimo że przez moment leżał na murawie, ostatecznie skończyło się jedynie na siniaku. Jak poinformowano w hiszpańskim programie „El Larguero”, doświadczony bramkarz będzie w pełni gotowy na El Clasico. Pojedynek Realu Madryt z Barceloną odbędzie się w niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.

Thibaut Courtois od lat pozostaje kluczową postacią zespołu Los Blancos. 107-krotny reprezentant Belgii z powodzeniem broni barw stołecznego klubu od połowy 2018 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu z Chelsea za 35 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 299 spotkań, w których wpuścił 299 bramek i zachował 118 czystych kont. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku. Do swojej gabloty wstawił dwie Ligi Mistrzów.