Ter Stegen z atrakcyjną ofertą! Musi spełnić trudny warunek

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen odejdzie? Barcelona szuzka rozwiązania

Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Inaki Pena i Marc-Andre ter Stegen – Barcelona aktualnie dysponuje aż czterema bramkarzami wysokiej klasy. Hansi Flick wybrał już duet golkiperów na nowy sezon, a pozostała dwójka powinna szukać nowego miejsca pracy. Jednak negocjacje w kwestii odejścia tych zawodników wcale nie przyspieszają. Mimo wszystko Duma Katalonii ma nadzieję, że w najbliższym czasie przynajmniej Niemiec zdoła zmienić klubowe barwy.

33-latek pozostaje w kontakcie z Galatasaray. Mistrzowie Turcji od dłuższego czasu próbują przekonać go do przenosin nad Bosfor, ale na razie ter Stegen konsekwentnie odmawiał. Wszystko ma zmienić nowa, zdecydowanie bardziej atrakcyjna oferta. Na jej mocy reprezentant Niemiec miałby zarobić więcej, niż obecnie gwarantuje mu Blaugrana, a więc ponad 6,3 miliona euro.

Jednak Lwy ze Stambułu postawiły konkretny warunek – ter Stegen musi rozwiązać umowę z Barcą i przenieść się na Rams Park jako wolny zawodnik. Tylko w takim przypadku Galatasaray jest w stanie zagwarantować mu wysokie wynagrodzenie. Nawet jeżeli Duma Katalonii zgodzi się na zakończenie współpracy ze swoim golkiperem, to trudno spodziewać się, by zrezygnował on z przysługującej mu pensji. To zdecydowanie utrudnia jakiekolwiek negocjacje w sprawie ewentualnego transferu.