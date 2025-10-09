42 miliony to był dopiero początek. Upamecano znów na ustach Europy

Dayot Upamecano to jeden z najbardziej rozchwytywanych defensorów na rynku transferowym. Tymczasem konkretne informacje na temat przyszłości zawodnika przekazał Bild.

fot. Apa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Dayot Upamecano na radarze Liverpoolu i Manchesteru United

Dayot Upamecano to środkowy obrońca, mający kontrakt z Bayernem Monachium ważny do końca czerwca 2026 roku. Jednocześnie nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości piłkarza. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał Bild.

Już wcześniej pojawiały się informacje, że Upamecano znajduje się na radarze Manchesteru United. Przekazywano nawet wieści o wstępnym porozumieniu. Okazuje się jednak, że nie tylko klub z Old Trafford planuje pozyskać zawodnika. Francuz znalazł się również na celowniku Liverpoolu, co sprawia, że niewykluczone jest jego otwarcie się na nowe wyzwania i poznanie realiów innej ligi.

Na dziś sytuacja Upamecano wygląda tak, że rozmowy w sprawie nowego kontraktu postępują powoli. Jasne jest jednak, że nie tylko przedstawiciele Premier League chcieliby sprowadzić zawodnika. Obrońca znajduje się również na liście życzeń FC Barcelony oraz Realu Madryt.

Upamecano trafił do ekipy z Allianz Arena w lipcu 2021 roku za ponad 42 miliony euro. W tym sezonie zawodnik wystąpił łącznie w dziewięciu spotkaniach. Ogólnie, jak dotąd, francuski defensor rozegrał ponad 160 meczów w barwach Bayernu, zdobywając pięć goli i notując 10 asyst.

Francuski obrońca będzie miał okazję poprawić swój bilans po przerwie reprezentacyjnej. Monachijczycy zmierzą się wówczas z Borussią Dortmund. Spotkanie w ramach siódmej kolejki Bundesligi odbędzie się o godzinie 18:30.

Czytaj więcej: Frenkie de Jong nie gryzł się w język! Ostra reakcja na pomysł La Liga