Ter Stegen nagle ogłosił w sprawie Barcelony. Co za wieści

Marc-Andre ter Stegen ogłosił, że wraca do Arabii Saudyjskiej na Superpuchar Hiszpanii. Na swoim Instagramie wrzucił wideo z porannego treningu w FC Barcelonie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen wraca do Arabii Saudyjskiej na Superpuchar Hiszpanii

FC Barcelona we wtorek (6 stycznia) późnym wieczorem opublikowała wiadomość o kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Bramkarz opuścił zgrupowanie w Arabii Saudyjskiej i wrócił do Hiszpanii, aby przejść badania medyczne. Awaryjnie na Superpuchar Hiszpanii powołany został Diego Kochen. Okazuje się jednak, że uraz wcale nie był poważny, a Niemiec podzielił się dobrymi wieściami z kibicami.

W czwartek, czyli dzień po zwycięstwie z Athletic Bilbao opublikował na Instagramie post z treningu. Ter Stegen ćwiczył indywidualnie w Barcelonie, a z jego zdrowiem wszystko w porządku. Na finałowe spotkanie dołączy do reszty zespołu w Arabii Saudyjskiej. „Wszystko jest dobrze. Poranny trening w Barcelonie. Wracam do Jeddah, aby ponownie dołączyć do drużyny” – podpisał wideo na Instagramie.

🚨 Ter Stegen na Instagramie: "Wszystko jest dobrze. Poranny trening w Barcelonie [za mną]. Wracam do Jeddah, aby ponownie dołączyć do drużyny." [IG] pic.twitter.com/9vJnQfVupy — BarcaInfo (@_BarcaInfo) January 8, 2026

Pod znakiem zapytania nadal stoi przyszłość 33-letniego bramkarza. Wiadomo, że w grę wchodzi półroczne wypożyczenie do Girony. Na razie brakuje nowych informacji dot. zmiany klubu przez Ter Stegena. Należy pamiętać, że w Barcelonie nie ma szans na grę. Jeśli chce pojechać na Mistrzostwa Świata 2026, musi więc zmienić otoczenie. Inaczej nie dostanie powołania.

Barcelona w finale Superpucharu Hiszpanii zagra w niedzielę 11 stycznia. Ich rywalem będzie Real Madryt lub Atletico Madryt.