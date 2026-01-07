Ter Stegen wraca do kraju. Hiszpanie sugerują najgorsze

Marc-Andre ter Stegen opuścił Arabię Saudyjską i wraca do Hiszpanii. Niemiec doznał kontuzji, która wyklucza go z gry. Media sugerują fatalny scenariusz.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen czeka. Media już wiedzą

Barcelona w czwartkowym meczu półfinału Superpucharu Hiszpanii zmierzy się z Athletikiem Bilbao. W kadrze na to spotkanie nie znajdzie się Marc-Andre ter Stegen. Niemiec doznał kontuzji i opuszcza zgrupowanie w Arabii Saudyjskiej. Duma Katalonii poinformowała o tym w oficjalnym komunikacie.

Co dolega reprezentantowi Niemiec? Barcelona nie ujawniła szczegółów urazu i czeka na wynik badań, które zostaną przeprowadzone w klubie. Natomiast hiszpańskie media sugerują, że 33-latek ma poważne problemy z kolanem – i to tym, które było operowane, twierdzi Jose Alvarez Haya.

– Klub z szacunku dla bramkarza nie chce ujawniać szczegółów dotyczących dolegliwości Marca-André i zaczeka do jutrzejszych badań. Zachowania spokoju w kwestii prognoz jest kluczowe dla przyszłości zawodnika – dodaje Gerard Romero.

Niemiec w trwającym okienku miał zostać wypożyczony do Girony. Jednak jeżeli faktycznie jego uraz jest poważny, ten ruch nie dojdzie do skutku.