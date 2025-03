Tebas odpowiada na bojkot Realu. Ancelotti dostał szpilkę

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Javier Tebas

Ancelotti grozi bojkotem, Tebas stanowczo odpowiada

Real Madryt ma za sobą wyczerpujące miesiące. Od początku roku rozegrali aż 22 mecze, co mocno wpłynęło na kondycję piłkarzy przed przerwą reprezentacyjną. W ubiegłym tygodniu musieli rywalizować na dwóch frontach, ponieważ w środę grali w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt, a w sobotę mierzyli się z Villarrealem w lidze. Pomiędzy jednym a drugim spotkaniem nie mieli nawet 72 godzin przerwy.

Na ten fakt uwagę zwrócił Carlo Ancelotti podczas pomeczowej konferencji. Włoski taktyk zagroził bojkotem, jeśli La Liga ponownie zaplanuje mecz w krótszym odstępie czasu niż 72 godziny. Na groźby trenera Realu Madryt odpowiedział Javier Tebas. Szef La Ligi wbił szpilkę w doświadczonego szkoleniowca, zwracając uwagę, że do takiej sytuacji dojdzie ponownie. Co ciekawe, poprosił o to sam klub.

– Carlo, jestem pewien, że Emilio [Butragueno] powiedział ci, że La Liga zaplanowała następny mecz z Leganes na sobotę o 16:15, aby dać ci więcej czasu przed półfinałem z Realem Sociedad. Emilio poprosił jednak dyrektora rozgrywek La Liga o zmianę godziny na 21:00 – zakładam, że za pana wiedzą i pozwoleniem – odpowiedział Javier Tebas.

– W ten sposób pomiędzy ostatnim gwizdkiem sobotniego meczu a rozpoczęciem wtorkowego półfinału mamy mniej niż 72 godziny! Oby najlepsi awansowali do finału! Na zdrowie! – dodał prezes La Liga.

Real Madryt po przerwie na kadrę zmierzy się z Leganes (29 marca), a już trzy dni później czeka ich starcie z Realem Sociedad w Pucharze Króla (1 kwietnia). Później podopieczni Carlo Ancelottiego zagrają m.in. z Valencią czy z Arsenalem w dwumeczu Ligi Mistrzów.