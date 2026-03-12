Real Madryt w tym sezonie odkrył talent Thiago Pitarcha, a ten... otrzymał propozycję zmiany reprezentacji narodowej. O 18-latka walczy federacja spoza Europy, o czym informuje AS.

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Manchester City

Real Madryt odkrył talent. Ten może zmienić reprezentację

To jeden z ulubieńców Alvaro Arbeloi – tak przez hiszpańskie media określany jest Thiago Pitarch. Za sprawą obecnego szkoleniowca Królewskich 18-latek zadebiutował w seniorskiej ekipie Los Blancos. Real Madryt wygrał cztery z pięciu meczów, w których wystąpił pomocnik.

Pitarch ma już na koncie kilka spotkań w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii – zarówno w kadrze do lat 19, jak i do lat 20. Jednak jeszcze nie zaliczył ani jednego występu w dorosłej kadrze. To oznacza, że ciągle może zmienić barwy narodowe.

Tę sytuację chce wykorzystać federacja spoza Europy. AS twierdzi, że Pitarcha próbuje przekonać Maroko, ponieważ dziadek piłkarza urodził się w Al-Husajmie na północy kraju, Jednak sam zawodnik i jego rodzina już podjęli decyzję. Nastolatek będzie reprezentował Hiszpanię.